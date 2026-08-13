Mermaid Maritime verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mermaid Maritime hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 79,2 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum waren 146,1 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at