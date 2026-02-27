|
27.02.2026 06:31:29
Merry Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Merry Electronics hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,59 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 TWD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Merry Electronics 14,18 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,35 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,36 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,26 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 46,49 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 43,86 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.