Merry Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Merry Electronics hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,59 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 TWD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Merry Electronics 14,18 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,35 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,36 TWD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,26 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 46,49 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 43,86 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at