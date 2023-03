Mersana Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mersana Therapeutics hat am 28.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,440 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 146800 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,180 USD gegenüber -2,410 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mersana Therapeutics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 66350,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,58 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 2,254 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 26,29 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at