Mersana Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mersana Therapeutics präsentierte in der am 28.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,680 USD gegenüber -0,420 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mersana Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,410 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 0,04 Millionen USD, gegenüber 0,83 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 95,18 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,356 USD sowie einen Umsatz von 0,03 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at