17.11.2025 06:31:29
Mersana Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse
Mersana Therapeutics lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
