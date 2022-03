Merus BV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Merus BV hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,314 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merus BV 7,6 Millionen EUR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,553 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Merus BV ein EPS von -2,453 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 44,08 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Merus BV einen Umsatz von 25,15 Millionen EUR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,835 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 40,61 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at