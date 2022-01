Merus ernennt Shannon Campbell zum Chief Commercial Officer und erhält weltweite Rechte an MCLA-145 zurück

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "das Unternehmen", "wir" oder "unser"), ein Unternehmen aus dem Bereich der klinischen Onkologie, das innovative multispezifische volllange Antikörper (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute die Ernennung von Shannon Campbell zum Executive Vice President & Chief Commercial Officer bekanntgegeben. Frau Campbell ist eine versierte Führungskraft im Gesundheitswesen mit nachweislichem Erfolg in der Führung von kommerziellen Unternehmen in einer Reihe von Spezialmärkten, einschließlich der Onkologie.



"Frau Campbell wird entscheidend dazu beitragen, die Mission von Merus, ein Unternehmen in der kommerziellen Phase zu werden, voranzutreiben, die Strategie für unser führendes klinisches Programm Zenocutuzumab gegen Neuregulin-1-Fusionskrebs weiter voranzutreiben und unseren kommerziellen Ansatz für unsere Pipeline innovativer multispezifischer Antikörperproduktkandidaten zu entwickeln", so Dr. Bill Lundberg, President, Chief Executive Officer von Merus. "Ihre Führung und ihre umfassende Erfahrung bei der Einführung von Produkten, der Verwaltung von Partnerschaften und der Erbringung nachhaltiger Leistung in hart umkämpften Onkologiemärkten werden eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein."

Frau Campbell wird im Februar als Executive Vice President & Chief Commercial Officer zu Merus stoßen, um die kommerzielle Strategie für den am weitesten fortgeschrittenen klinischen Kandidaten, Zenocutuzumab (Zeno), sowie die robuste Pipeline der multispezifischen Produktkandidaten von Merus in der Entwicklung zu leiten. Dazu gehört Petosemtamab (MCLA-158), das derzeit in der Zweitlinientherapie bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich untersucht wird, MCLA-145, das bei soliden Tumoren geprüft wird, und MCLA-129, das bei Patienten mit Lungen- und anderen soliden Tumoren geprüft wird, insbesondere solchen, die nicht auf EGFR-Inhibitoren ansprechen. Merus besitzt die weltweiten Rechte an allen vier klinischen Kandidaten, mit Ausnahme von MCLA-129, für das Merus das exklusive Recht zur Entwicklung und Vermarktung in China an Betta Pharmaceuticals lizenziert hat.

Frau Campbell bringt über 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Kommerzialisierung mit und kommt von Novartis Pharmaceuticals, wo sie das US-amerikanische Onkologie-Franchise für solide Tumoren leitete und für ein breites Portfolio von Therapien in der Onkologie und seltenen Krankheiten verantwortlich war, zu Merus. Vor ihrer Tätigkeit bei Novartis war Frau Campbell bei Bayer HealthCare Pharmaceuticals tätig, wo sie entscheidend zum Aufbau, zur Einführung und Führung des Onkologie-Geschäfts von Bayer in den USA beigetragen hat.

"Ich freue mich, in dieser entscheidenden Zeit zu Merus zu kommen", so Frau Campbell. "Die Pipeline von Merus in Bezug auf Wirkstoffe im klinischen Stadium hat das Potenzial, Patienten einen bedeutenden Nutzen zu bieten, und ich freue mich darauf, die kommerzielle Strategie für diese Programme aufzubauen und zu leiten."

Merus hat heute außerdem bekanntgegeben, dass Incyte (Nasdaq: INCY) sich entschieden hat, aus seiner Entwicklung von MCLA-145 außerhalb der USA auszusteigen und Merus die vollen globalen Rechte zurückzugeben. Es werden derzeit Studienteilnehmer in eine globale, offene, klinische Phase-I-Studie mit MCLA-145 als Einzelwirkstoff aufgenommen, in der das Prüfpräparat bei Patienten mit soliden Tumoren untersucht wird. Die Studie besteht aus einer Dosiseskalationsphase, gefolgt von einer geplanten Dosisexpansionsphase. Merus plant außerdem, die Kombination von MCLA-145 mit einem PD-1-blockierenden Antikörper zu prüfen.

"Die Wiedererlangung der weltweiten Rechte an MCLA-145 eröffnet Merus neue Möglichkeiten", so Dr. Lundberg. "Wir sind weiterhin bestrebt, die Entwicklung von MCLA-145 fortzusetzen, um das Potenzial dieses Wirkstoffs als Monotherapie sowie in Kombination zu erforschen, um den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf für Patienten mit soliden Tumoren zu decken. Wir freuen uns auf die weiteren Fortschritte und den anhaltenden Erfolg unserer anderen gemeinsamen Projekte in Forschung und Entwicklung mit Incyte im Rahmen dieser Zusammenarbeit."

Gemäß den Bedingungen einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") von 2017 zwischen Merus und Incyte erhielt Incyte die Rechte an MCLA-145 außerhalb der USA. Incytes Ausstieg aus den Rechten an MCLA-145 außerhalb der USA gibt Merus das exklusive Recht, potenzielle MCLA-145-Produkte weltweit zu entwickeln und zu vermarkten. Als Teil der Vereinbarung wird Incyte das Programm für eine begrenzte Zeit weiter unterstützen, während die Aktivitäten außerhalb der USA auf Merus übertragen werden, und Incyte behält außerdem ein Recht auf eine Restlizenzgebühr von bis zu 4 % auf den Umsatz der zukünftigen Kommerzialisierung von MCLA-145, falls es zugelassen werden sollte.

Darüber hinaus werden die Parteien gemäß der Vereinbarung weiterhin bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von bis zu zehn bispezifischen oder monospezifischen Antikörperprogrammen zusammenarbeiten. Merus hat auch die Möglichkeit, die Entwicklung von Produktkandidaten, die aus zwei Programmen hervorgehen, mitzufinanzieren. Für jedes Programm, für das Merus seine Mitentwicklungsoption ausübt, wäre Merus für 35 Prozent der globalen Entwicklungskosten verantwortlich, im Austausch für einen 50-prozentigen Anteil an den US-Gewinnen und -Verlusten und gestaffelten Lizenzgebühren zwischen 6 und 10 Prozent auf Verkäufe für diese Programme seitens Incyte außerhalb der USA. Merus hat außerdem das Recht, bis zu 50 Prozent der Detailing-Aktivitäten für Produktkandidaten bereitzustellen, die aus einem dieser Programme in den USA hervorgehen

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics ® bekannt sind. Multiclonics® werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus unter http://www.merus.nl und auf https://twitter.com/MerusNV .

Über MCLA-145

MCLA-145 wurde durch ein unvoreingenommenes funktionales Screening mehrerer immunmodulierender Zielkombinationen entdeckt und ist ein Biclonics® T-Zell-Agonist, der sich in präklinischen Modellen mit hoher Affinität und Spezifität an humane PD-L1 und CD137 bindet. Das einzigartige immunstimulatorische Profil von MCLA-145 leitet sich aus dem Potenzial ab, Immuneffektorzellen im Kontext der Tumormikroumgebung wirksam zu aktivieren und gleichzeitig hemmende Signale zwischen T-Zellen innerhalb derselben Immunzellpopulation zu blockieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den erwarteten Beitrag von Frau Campbell zum Unternehmen und zum Merus-Führungsteam; die Entwicklungs- und Handelsstrategie des Unternehmens für Merus' Pipeline von Antikörperkandidaten in der klinischen Phase; die Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Incyte und Merus auf die Finanzen und die klinische Entwicklung von Merus; ob eines der Programme im Rahmen der Zusammenarbeit erfolgreich sein wird; ob und wann Merus erwartete oder potenzielle Zahlungen im Rahmen der Incyte-Zusammenarbeit erhält und die Höhe dieser Zahlungen an Merus; die Chance im Zusammenhang mit den weltweiten Rechten von Merus an MCLA-145; und das Behandlungspotenzial von MCLA-145, seinen Wirkmechanismus, sowohl als Monotherapie als auch in Kombination, um den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf für Patienten mit soliden Tumoren zu decken, sowie zukünftige oder geplante Entwicklungen oder Bewertungen klinischer Studien.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Sie sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und die nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten Biclonics® oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und unsere Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den Zeitraum zum 30. September 2021, den das Unternehmen am 2. November 2021 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat, und in unseren sonstigen bei der SEC eingereichten Berichten aufgeführt sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Informationen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten.

Multiclonics®, Biclonics® und Triclonics® sind eingetragene Marken von Merus N.V.