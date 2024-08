Merus gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

– Zwischenergebnisse zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab, die auf der ASCO® 2024 präsentiert wurden, zeigten eine robuste Ansprechrate von 67 % bei 24 auswertbaren Patienten



– Erste Patienten in Phase-III-Studie zur Evaluierung der Petosemtamab-Monotherapie bei HNSCC in der Zweit- und Drittlinie, Phase-II-Studie zur Evaluierung von Petosemtamab in Kombination mit Standardchemotherapie bei mCRC in der Zweitlinie und Phase-II-Studie zur Evaluierung von MCLA-129 in Kombination mit Chemotherapie bei EGFRm NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus dosiert

– Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens, den vorhandenen Barmitteln, den Barmitteläquivalenten, einschließlich des erfolgreichen Börsengangs mit einem Bruttoerlös von 460 Mio. USD, und den handelbaren Wertpapieren wird erwartet, dass die Geschäftstätigkeit von Merus bis 2028 finanziert werden kann

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, Aug. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS)MRUS) ("Merus", das "Unternehmen", "wir" oder "unser"), ein im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekanntgegeben und über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

"Petosemtamab hat bereits das Potenzial für eine erstklassige Wirksamkeit mit einem günstigen Sicherheitsprofil sowohl bei HNSCC in der Erstlinie als auch in der Zweitlinie und darüber hinaus gezeigt, also in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf. Ich freue mich auch auf die Evaluierung von Petosemtamab bei mCRC, einer weiteren potenziell wichtigen Möglichkeit", so Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus. "Mit der Verstärkung durch Dr. Fabian Zohren als CMO und der kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Eigenkapitalfinanzierung mit einem Bruttoerlös von 460 Mio. USD sind wir für unsere ehrgeizigen Phase-III-Studienpläne für Petosemtamab bei HNSCC und darüber hinaus gut aufgestellt."

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®): Solide Tumore

Die LiGeR-HN2 Phase-III-Studie zu Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses (HNSCC) in der Zweit- und Drittlinie nimmt nun Patienten auf und die LiGeR-HN1 Phase-III-Studie zu HNSCC in der Erstlinie soll bis Jahresende 2024 gestartet werden. Die Phase-II-Studie zu metastasierendem Kolorektalkarzinom (mCRC) in der Zweitlinie nimmt nun Patienten auf. Ein Update der klinischen Daten zu HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus ist für Ende des vierten Quartals 2024 geplant

Merus hat in Absprache mit der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA bestätigt, dass 1500 mg Petosemtamab alle zwei Wochen für die Anwendung bei einem HNSCC als Monotherapie sowie in Kombination mit Pembrolizumab angemessen sind.

Merus hat auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology® (ASCO®) ein vorläufiges klinisches Update zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab bei HNSCC in der Erstlinie vorgelegt und dabei eine Ansprechrate von 67 % bei 24 auswertbaren Patienten nachgewiesen. Die mündliche Präsentation wurde in unserer Pressemitteilung Vorläufige Ergebnisse von Merus zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab zeigen robuste Ansprechrate und günstiges Sicherheitsprofil bei Erstlinienbehandlung von rezidivierendem/metastasierendem HNSCC (28. Mai 2024) ausführlich beschrieben. Merus plant den Beginn von LiGeR-HN1, einer Phase-III-Studie, die Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab bei HNSCC in der Erstlinie untersucht, bis Ende 2024.

Merus hat auf der Jahrestagung 2023 der American Association of Cancer Research® (AACR®) ein vorläufiges klinisches Update zur Petosemtamab-Monotherapie bei HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus vorgelegt, das eine 37%ige Ansprechrate bei 43 auswertbaren Patienten zeigt. Die mündliche Präsentation wurde in unserer Pressemitteilung Vorläufige Daten zu Petosemtamab von Merus zeigen klinisch bedeutsame Aktivität bei Patienten mit bereits behandeltem Plattenepithelkarzinom im Kopf- und Halsbereich (HNSCC) (17. April 2023) ausführlich dargestellt. Merus plant, im späten vierten Quartal 2024 aktualisierte Daten zur Wirksamkeit, Haltbarkeit und Sicherheit dieser Kohorte zusammen mit klinischen Daten aus der Dosisoptimierungskohorte vorzulegen, in der die Petosemtamab-Monotherapie in den Dosierungen 1500 oder 1100 mg bei HNSCC in der Zweitlinie und darüber hinaus untersucht wird.

Merus gab bekannt, dass der erste Patient in LiGeR-HN2, einer Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Petosemtamab bei HNSCC in der Zweit- und Drittlinie im Vergleich zur Standardtherapie, behandelt wurde. In dieser Studie werden die Patienten nach dem Zufallsprinzip auf eine Monotherapie mit Petosemtamab oder auf eine Chemotherapie nach Wahl des Prüfarztes mit einem einzigen Wirkstoff oder Cetuximab verteilt. Dies wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Behandlung des ersten Patienten in Phase-III-Studie LiGeR-HN2 zu Petosemtamab bei rezidivierendem/metastatischem HNSCC in der Zweit- und Drittlinie bekannt (24. Juli 2024) beschrieben.

Die FDA hat Petosemtamab den Status einer bahnbrechenden Therapie (Breakthrough Therapy Designation, BTD) für die Behandlung von Patienten mit rezidivierendem oder metastasiertem HNSCC erteilt, deren Erkrankung nach einer Behandlung mit einer platinbasierten Chemotherapie und einem Antikörper gegen den programmierten Zelltodrezeptor-1 (PD-1) oder den programmierten Todesliganden 1 (PD-L1) fortgeschritten ist. Diese Statuserteilung wurde in unserer Pressemitteilung Petosemtamab erhielt von der FDA der USA die Breakthrough Therapy Designation (13. Mai 2024) ausführlich beschrieben.

Merus ist der Ansicht, dass eine randomisierte Zulassungsstudie zu HNSCC mit einem Endpunkt für die Gesamtansprechrate möglicherweise eine beschleunigte Zulassung unterstützen könnte und dass die Ergebnisse der Gesamtüberlebensrate aus derselben Studie möglicherweise den klinischen Nutzen für eine reguläre Zulassung belegen könnten.

Merus gab bekannt, dass der erste Patient in der offenen Phase-II-Studie zur Bewertung der Sicherheit und der vorläufigen Antitumoraktivität von Petosemtamab mit FOLFIRI bei mCRC in der Zweitlinie behandelt wurde. Das Studiendesign wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Dosierung des ersten Patienten in Phase-II-Studie zu Petosemtamab bei Dickdarmkrebs in der Zweitlinie bekannt (8. Juli 2024) beschrieben.

Zenocutuzumab (Zeno oder MCLA-128: HER2 x HER3 Biclonics®): NRG1-Fusions-positive (NRG1+) Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- und andere solide Tumore

Zeno BLA zur Behandlung von NRG1+ nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Bauchspeicheldrüsenkrebs (PDAC) zur vorrangigen Prüfung durch die FDA angenommen

Die FDA hat einen Zulassungsantrag für Biologika (Biologics License Application, BLA) für den bispezifischen Antikörper Zenocutuzumab (Zeno) bei Patienten mit NRG1+ NSCLC und PDAC Krebs zur vorrangigen Prüfung angenommen. Diese Annahme wurde in unserer Pressemitteilung Merus gibt Annahme und vorrangige Prüfung des Lizenzantrag für Zeno zur Behandlung von NRG1+ NSCLC und PDAC durch die US-amerikanische FDA bekannt (6. Mai 2024) ausführlich beschrieben.

Merus ist der Ansicht, dass der Abschluss eines Abkommens über eine Vermarktungspartnerschaft ein wichtiger Schritt ist, um Zeno im Falle einer Zulassung Patienten mit NRG1+ Krebs zur Verfügung stellen zu können.

MCLA-129 (EGFR x c-MET Biclonics®): Solide Tumore

Die Erforschung von MCLA-129 in METex14 NSCLC ist im Gange; Phase-II-Studie in Kombination mit Chemotherapie bei EGFR-mutiertem (EGFRm) NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus nimmt nun Patienten auf

Auf der ASCO® 2024 stellte Merus Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von MCLA-129 bei NSCLC mit c-MET Exon 14 Skipping-Mutationen (METex14) vor. Diese Posterpräsentation wurde in unserer Pressemitteilung MCLA-129 von Merus zeigt in Posterpräsentation auf der ASCO®-Jahrestagung 2024 eine vielversprechende Wirksamkeit als Einzelwirkstoff bei METex14-NSCLC (3. Juni 2024).

Die ersten Patienten wurden in der Phase-II-Studie zur Bewertung von MCLA-129 in Kombination mit Chemotherapie bei EGFRm NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus behandelt. Eine Kohorte erhielt MCLA-129 und Paclitaxel und Carboplatin, eine andere Kohorte MCLA-129 und Docetaxel. Wir sind auch weiterhin an einer Partnerschaft zu MCLA-129 interessiert, um ausreichende Ressourcen für die Entwicklung von MCLA-129 und den potenziellen Nutzen für Patienten bereitzustellen.

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die es Betta erlaubt, MCLA-129 zu entwickeln und potenziell exklusiv in China zu vermarkten, während Merus die weltweiten Rechte außerhalb Chinas behält.

MCLA-145 (CD137 x PD-L1 Biclonics®): Solide Tumore

Untersuchung in der Phase-I-Studie zu MCLA-145 in Kombination mit Pembrolizumab wird fortgesetzt

Klinische Zwischenergebnisse zu MCLA-145 als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenen/metastasierten soliden Tumoren wurden auf dem ASCO 2024® vorgestellt. Die mündliche Präsentation wurde in unserer Pressemitteilung Merus präsentiert Zwischenergebnisse zu MCLA-145 als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab auf der ASCO®-Jahrestagung 2024 (2. Juni 2024).

Unternehmensnachrichten

Merus gab die Ernennung von Dr. Fabian Zohren zum Chief Medical Officer (CMO) bekannt. Diese Ergänzung des Managements wird in unserer Pressemitteilung Merus ernennt Dr. Fabian Zohren zum Chief Medical Officer (1. Juli 2024) beschrieben.

Kooperationen

Incyte Corporation

Seit 2017 arbeitet Merus mit der Incyte Corporation (Incyte) im Rahmen eines globalen Kooperations- und Lizenzabkommens zusammen, das sich auf die Erforschung, Entdeckung und Entwicklung von bispezifischen Antikörpern unter Verwendung der Merus-eigenen Biclonics®-Technologieplattform konzentriert. Für jedes Programm im Rahmen der Zusammenarbeit erhält Merus eine Erstattung für Forschungsaktivitäten und hat Anspruch auf potenzielle Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsmeilensteine sowie auf Umsatzbeteiligungen für alle Produkte, sofern diese zugelassen werden. Im zweiten Quartal 2024 erhielt Merus die Meilensteinzahlung in Höhe von 1 Mio. USD für die im ersten Quartal 2024 durchgeführte Kandidatennominierung.

Eli Lilly and Company

Im Januar 2021 gaben Merus und Eli Lilly and Company (Lilly) eine Forschungskooperation und eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von bis zu drei CD3-aktivierenden T-Zell-umlenkenden bispezifischen Antikörpertherapien bekannt, die die Biclonics®-Plattform und das proprietäre CD3-Panel von Merus zusammen mit der wissenschaftlichen und rationalen Wirkstoffentwicklungskompetenz von Lilly nutzen. Die Zusammenarbeit schreitet gut voran, drei Programme befinden sich in verschiedenen Stadien der präklinischen Entwicklung.

Gilead Sciences

Im März 2024 gaben Merus und Gilead Sciences eine Zusammenarbeit zur Entdeckung neuartiger, auf Antikörpern basierender trispezifischer T-Zell-Engager unter Verwendung der patentierten Triclonics®-Plattform von Merus bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Merus die Forschungsaktivitäten für zwei Programme im Frühstadium leiten, mit der Option, ein drittes zu verfolgen. Gilead wird das Recht haben, die im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelten Programme nach Abschluss ausgewählter Forschungsaktivitäten exklusiv zu lizenzieren. Wenn Gilead seine Option zur Lizenzierung eines solchen Programms aus der Zusammenarbeit ausübt, ist Gilead für zusätzliche Forschungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für dieses Programm verantwortlich. Merus erhielt von Gilead eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 25 Mio. USD in Form von Merus-Stammaktien und eine Vorauszahlung von 56 Mio. USD.

Unternehmensaktivitäten

Abgeschlossenes öffentliches Angebot mit einem Bruttoerlös von 460 Mio. USD

Diese Kapitalerhöhung wird in einer Pressemitteilung ausführlich beschrieben: Merus N.V. gibt geplantes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt (29. Mai 2024).

Cash Runway, vorhandene Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere, die die Geschäftstätigkeit von Merus bis 2028 finanzieren sollen

Zum 30. Juni 2024 verfügte Merus über 846,4 Mio. USD an liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren. Basierend auf dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens wird erwartet, dass die vorhandenen liquiden Mittel und marktgängigen Wertpapiere den Betrieb von Merus bis ins Jahr 2028 finanzieren werden.

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2024

Wir beendeten das zweite Quartal mit liquiden Mitteln und börsengängigen Wertpapieren in Höhe von 846,4 Mio. USD gegenüber 411,7 Mio. USD am 31. Dezember 2023.

Die Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 verringerten sich um 3,2 Mio. USD im Vergleich zu den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023, was in erster Linie auf einen Rückgang der Erstattungserlöse in Höhe von 1,5 Mio. USD und eine Abschreibung auf abgegrenzte Umsätze in Höhe von 1,7 Mio. USD zurückzuführen ist.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 stiegen um 20,8 Mio. USD im Vergleich zu den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der Ausgaben für externe klinische Dienstleistungen und die Herstellung von Arzneimitteln, einschließlich der Kosten für die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarungen, im Zusammenhang mit unseren Programmen in Höhe von 16,2 Mio. USD, Beratungskosten in Höhe von 2,2 Mio. USD, Ausgaben für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. USD, Personalkosten einschließlich aktienbasierter Vergütung in Höhe von 1,0 Mio. USD, Ausgaben für Verbrauchsmaterialien in Höhe von 0,1 Mio. USD und Reisekosten in Höhe von 0,1 Mio. USD zurückzuführen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 stiegen um 6,5 Mio. USD im Vergleich zu den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023, in erster Linie aufgrund des Anstiegs der Personalkosten einschließlich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 3,7 Mio. USD, der Beratungskosten in Höhe von 3,6 Mio. USD, der Kosten für geistiges Eigentum und Lizenzen in Höhe von 0,5 Mio. USD und der Rechtskosten in Höhe von 0,4 Mio. USD, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der Kosten für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. USD, der Reisekosten in Höhe von 0,3 Mio. USD und der Finanz- und Personalkosten in Höhe von 0,2 Mio. USD.

Die Umsatzerlöse aus der Zusammenarbeit für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 sanken um 8,8 Mio. USD im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Erstattungserlöse in Höhe von 2,2 Mio. USD, eines Rückgangs der Meilensteinumsätze in Höhe von 1,5 Mio. USD und eines Rückgangs der Abschreibungen auf abgegrenzte Umsätze in Höhe von 5,1 Mio. USD.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 stiegen um 24,5 Mio. USD im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der Ausgaben für externe klinische Dienstleistungen und die Herstellung von Medikamenten, einschließlich der Kosten für die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarungen, im Zusammenhang mit unseren Programmen in Höhe von 19,4 Mio. USD, Beratungskosten in Höhe von 3,7 Mio. USD, Aufwendungen für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 2,3 Mio. USD, Vorräte vor der Markteinführung in Höhe von 0,2 Mio. USD und Reisekosten in Höhe von 0,2 Mio. USD zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch Rückgänge bei den personalbezogenen Aufwendungen, einschließlich aktienbasierter Vergütungen in Höhe von 1,2 Mio. USD und Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien in Höhe von 0,1 Mio. USD.

Die allgemeinen Verwaltungskosten für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 stiegen um 7,3 Mio. USD im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023, was in erster Linie auf einen Anstieg der Personalkosten einschließlich der aktienbasierten Vergütung in Höhe von 4,5 Mio. USD, der Beratungskosten in Höhe von 3,2 Mio. USD, der Rechtskosten in Höhe von 1,0 Mio. USD und der Kosten für geistiges Eigentum und Lizenzen in Höhe von 0,8 Mio. USD zurückzuführen ist, teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang der Kosten für Einrichtungen und Abschreibungen in Höhe von 1,7 Mio. USD, der Reisekosten in Höhe von 0,3 Mio. USD und der Kosten für Finanzen und Personal in Höhe von 0,2 Mio. USD.

Zu den sonstigen Erträgen (Verlusten), netto, gehören Zinserträge und Gebühren auf unsere auf Rechnung gehaltenen Barmittel und Barmitteläquivalente, die Aufzinsung von Anlageerträgen und Netto-Fremdwährungsgewinne (-verluste) auf unsere auf ausländische Währungen lautenden Barmittel, Barmitteläquivalente und marktfähigen Wertpapiere. Sonstige Gewinne oder Verluste beziehen sich auf die Ausgabe und den Ausgleich von Finanzinstrumenten.

MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) June 30,

2024 December 31,

2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 629,475 $ 204,246 Marketable securities 157,948 150,130 Accounts receivable 1,842 2,429 Prepaid expenses and other current assets 17,288 12,009 Total current assets 806,553 368,814 Marketable securities 58,961 57,312 Property and equipment, net 12,090 12,135 Operating lease right-of-use assets 10,291 11,362 Intangible assets, net 1,658 1,800 Deferred tax assets 543 1,199 Other assets 2,132 2,872 Total assets $ 892,228 $ 455,494 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 4,395 $ 4,602 Accrued expenses and other liabilities 40,826 38,482 Income taxes payable 1,605 1,646 Current portion of lease obligation 1,688 1,674 Current portion of deferred revenue 32,350 22,685 Total current liabilities 80,864 69,089 Lease obligation 9,332 10,488 Deferred revenue, net of current portion 55,260 19,574 Total liabilities 145,456 99,151 Commitments and contingencies - Note 6 Shareholders’ equity: Common shares, €0.09 par value; 105,000,000 shares authorized at June 30, 2024 and December 31, 2023; 67,852,920 and 57,825,879 shares issued and outstanding as at June 30, 2024 and December 31, 2023, respectively 6,863 5,883 Additional paid-in capital 1,616,367 1,126,054 Accumulated other comprehensive income (38,899 ) (22,533 ) Accumulated deficit (837,559 ) (753,061 ) Total shareholders’ equity 746,772 356,343 Total liabilities and shareholders’ equity $ 892,228 $ 455,494





MERUS N.V. CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED) (Amounts in thousands, except share and per share data) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2024 2023 2024 2023 Collaboration revenue $ 7,332 $ 10,476 $ 15,221 $ 23,975 Total revenue 7,332 10,476 15,221 23,975 Operating expenses: Research and development 49,119 28,298 87,703 63,163 General and administrative 22,587 16,063 38,701 31,449 Total operating expenses 71,706 44,361 126,404 94,612 Operating loss (64,374 ) (33,885 ) (111,183 ) (70,637 ) Other income, net: Interest income, net 7,130 2,795 12,047 4,790 Foreign exchange gains (loss) 9,519 551 18,053 (4,890 ) Total other income (loss), net 16,649 3,346 30,100 (100 ) Net loss before income taxes (47,725 ) (30,539 ) (81,083 ) (70,737 ) Income tax expense 2,317 1,494 3,415 1,037 Net loss $ (50,042 ) $ (32,033 ) $ (84,498 ) $ (71,774 ) Other comprehensive loss: Currency translation adjustment (8,978 ) (505 ) (16,366 ) 3,737 Comprehensive loss $ (59,020 ) $ (32,538 ) $ (100,864 ) $ (68,037 ) Net loss per share attributable to common stockholders: Basic and diluted $ (0.81 ) $ (0.66 ) $ (1.41 ) $ (1.52 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 61,851,260 48,321,708 59,968,338 47,328,259

