Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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20.07.2026 13:51:21
Merz: Germany agreed to buy Tomahawk missiles at NATO summit
Chancellor Friedrich Merz has informed the Bundestag parliament of a deal to buy US Tomahawk cruise missiles and station them in Germany. He said this closed a "important strategic gap in our defense."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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