Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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02.11.2026 17:56:00

Merz: Google-Cloud ausreichend souverän für Nachrichtendienste

Friedrich Merz spricht vor der Presse, im Hintergrund Alexander Dobrindt

Beim Digitalgipfel in Berlin hat der Bundeskanzler seine Begeisterung für Chancen durch KI offenbart – und US-Clouddiensten einen Blankoscheck ausgestellt.

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14:23 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
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Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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