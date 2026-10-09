Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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09.10.2026 02:23:27
Merz, Macron seek tougher EU measures against unfair trade
Emmanuel Macron and Friedrich Merz have written to Ursula von der Leyen, calling for tougher EU mechanisms against unfair trade practices by other states. They name no names but seem to have China or the US in mind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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