Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

07.11.2025 19:27:38

Merz: Bald Wiederaufnahme Chiplieferungen von Nexperia

BELÉM (dpa-AFX) - Die Chipkrise um ausbleibende Lieferungen des Herstellers Nexperia dürfte nach Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bald vorüber sein. "Es scheint der Weg jetzt offen zu sein für eine Wiederaufnahme der Lieferung", sagte Merz am Rande eines Klimagipfels im brasilianischen Belém. Er habe zuvor erneut mit dem geschäftsführenden niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof über das Thema gesprochen. "Wir hatten auch in den letzten Tagen Kontakt miteinander und wir haben auch unsere Außenminister gebeten, auch auf der Ebene der Außenminister zu sprechen, auch mit der Volksrepublik China", fügte Merz hinzu.

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie./kf/DP/stk

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

07.11.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Volkswagen Buy Warburg Research
03.11.25 Volkswagen Neutral UBS AG
03.11.25 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 1,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,53 -0,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Stellantis 8,74 0,38% Stellantis
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

