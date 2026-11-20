BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein verstärktes wirtschaftliches Engagement des Emirats Katar in Deutschland begrüßt und setzt auch auf eine engere Kooperation in Sicherheitsfragen. Er freue sich über die Ankündigung von katarischer Seite, die Investitionen in die deutsche Wirtschaft noch einmal um 15 Milliarden Euro zu erhöhen, sagte der CDU-Chef nach einem Gespräch mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin. Dies stärke beide Seiten in Technologien wie künstlicher Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt.

Der Kanzler hob angesichts des andauernden Iran-Kriegs eine geplante tiefere Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung hervor. So sollten sich die Sicherheitsbehörden in der Gefahrenabwehr enger austauschen, man wappne sich gegenseitig gegen Cyberangriffe. Im Blick steht demnach unter anderem auch eine Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit. "Eine gemeinsame Priorität für uns hat dabei der Wiederaufbau Syriens", sagte Merz./sam/bk/sk/DP/mis