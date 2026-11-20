|
20.11.2026 16:11:38
Merz begrüßt Milliarden-Investitionen Katars in Deutschland
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat ein verstärktes wirtschaftliches Engagement des Emirats Katar in Deutschland begrüßt und setzt auch auf eine engere Kooperation in Sicherheitsfragen. Er freue sich über die Ankündigung von katarischer Seite, die Investitionen in die deutsche Wirtschaft noch einmal um 15 Milliarden Euro zu erhöhen, sagte der CDU-Chef nach einem Gespräch mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin. Dies stärke beide Seiten in Technologien wie künstlicher Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt.
Der Kanzler hob angesichts des andauernden Iran-Kriegs eine geplante tiefere Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung hervor. So sollten sich die Sicherheitsbehörden in der Gefahrenabwehr enger austauschen, man wappne sich gegenseitig gegen Cyberangriffe. Im Blick steht demnach unter anderem auch eine Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit. "Eine gemeinsame Priorität für uns hat dabei der Wiederaufbau Syriens", sagte Merz./sam/bk/sk/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.