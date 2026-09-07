07.09.2026 14:51:39

Merz: Beide großen Volksparteien ernsthaft in Gefahr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sorgt sich nach dem AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt um die Zukunft von Union und SPD. Der CDU-Vorsitzende sagte in Berlin auf eine Frage hin, ob er in dem Wahlergebnis ein "Davonrutschen" oder vielleicht sogar das Ende der großen Volksparteien sehe, die Frage könne er nicht abschließend beantworten. "Ich sehe nur, dass die beiden großen Volksparteien, die wir mal hatten, ernsthaft in Gefahr sind. Das gilt für die SPD schon länger, aber das gilt für uns auch."

Merz machte deutlich, die CDU müsse in der Breite der Bevölkerung verankert sein und in der Breite der Bevölkerung Zustimmung finden. Union und SPD bilden auf Bundesebene eine Koalition.

Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt konnte die AfD laut vorläufigen Ergebnissen ihren Stimmenanteil auf 43,8 Prozent mehr als verdoppeln. Die CDU stürzte ab auf 17,2 Prozent (37,1) - ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die SPD konnte sich mit 9,3 Prozent (8,4) auf niedrigem Niveau verbessern./hoe/DP/jha

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