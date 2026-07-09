09.07.2026 06:17:38

Merz bekam von Erdogan Revolver und Munition geschenkt

BERLIN/LONDON/ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz und andere Regierungschefs haben auf dem Nato-Gipfel vom türkischen Gastgeber Recep Tayyip Erdogan einen scharfen Revolver samt einer Schachtel Munition geschenkt bekommen. Ein Regierungssprecher sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur: "Der Revolver wurde der Botschaft übergeben, damit er ordnungsgemäß eingeführt und dann in der Sammlung offizieller Geschenke inventarisiert werden kann."

Von den ungewöhnlichen Geschenken hatte zunächst der britische Premier Keir Starmer Reportern auf dem Heimflug berichtet, wie der "Guardian" und die Nachrichtenagentur Press Association berichteten. In jede Waffe war demnach der Name des Beschenkten eingraviert. Auch eine Ausfuhrgenehmigung Erdogans habe jeweils beigelegen.

Starmer selbst ließ den Revolver den Berichten zufolge aber ebenfalls in der Türkei zurück, wo er entschärft werden soll. Eine Einfuhr hätte den strengen britischen Waffengesetzen widersprochen.

Das türkische Präsidialamt äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu den verschenkten Waffen./toz/DP/zb

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