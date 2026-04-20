20.04.2026 16:29:38

Merz: Beziehungen zu Brasilien zuverlässig wie ein VW Käfer

HANNOVER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz wünscht sich Beziehungen zu Brasilien mit der Zuverlässigkeit wie ein VW Käfer. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Hannover erinnert der CDU-Vorsitzende daran, dass das erste VW-Werk außerhalb Deutschlands in Brasilien gebaut worden sei. Von 1953 an wurden dort der VW Käfer und der VW Bus gebaut.

"Der Käfer ist ein Sinnbild unserer industriellen Partnerschaft", sagte Merz in der Pressekonferenz zu den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. "So verlässlich, wie der Käfer über Jahrzehnte über die Straßen rollte, so verlässlich wünsche ich mir unsere Partnerschaft und unsere Zusammenarbeit."/sk/DP/stw

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