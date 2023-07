Merz: CDU-Bundesvorstand bestellt Linnemann zum Generalsekretär

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesvorstand der CDU hat die Berufung des stellvertretenden Parteivorsitzenden Carsten Linnemann zum Generalsekretär der Partei einstimmig gebilligt. "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Bundesvorstand der CDU Deutschlands einstimmig ohne Enthaltung meinem Wunsch und Vorschlag gefolgt ist, Carsten Linnemann zum neuen Generalsekretär... zu bestellen", sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz.

Linnemanns Bestellung erfolge bis zum nächsten Bundesparteitag im Mai kommissarisch, er sei aber "Generalsekretär mit allen Rechten und Pflichten". Linnemann bleibe zudem Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission der Partei. Der bisherige CDU-Generalsekretär Mario Czaja solle künftig in der Union eine "herausragende Position" in der Sozial-, Gesundheits- und Pflegepolitik wahrnehmen, kündigte Merz zudem an. Die Entscheidung zur Abberufung Czajas sei ihm "persönlich sehr schwergefallen".

Linnemann kündigte an, die Kampagnenfähigkeit der Partei, aber auch die Modernisierung voranzutreiben. "Ich muss mich jetzt sofort an die Arbeit machen", sagte er. Er wolle seinen Beitrag dazu leisten, "dass die Menschen wieder wissen, wofür die CDU steht und wofür nicht". Die Menschen erwarteten in der gegenwärtigen Zeit zunehmender Polarisierung "Orientierung und Halt", was die Bundesregierung ihnen aber nicht gebe.

"Das ist Aufgabe der CDU, für Halt und Orientierung zu sorgen", sagte der neue Generalsekretär. Im Mittelpunkt sollen ihm zufolge die Themen Leistung, Fördern und Fordern und funktionierender Staat stehen. "Die Menschen wollen einen funktionierenden Staat", betonte Linnemann. Sie wollten auch einen funktionierenden Rechtsstaat.

