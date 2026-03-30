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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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30.03.2026 14:59:21

Merz criticized for selective approach to international law

Dozens of legal scholars have called on the German government to condemn the US operations in Iran and Venezuela. They argue that if violations of international law go unpunished, the rule of law erodes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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