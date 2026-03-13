13.03.2026 12:38:38

Merz dankt Norwegen für verlässliche Energielieferungen

ANDENES (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der Unsicherheiten auf den Energiemärkten infolge des Iran-Krieges die wichtigen Lieferungen Norwegens nach Deutschland hervorgehoben. "Wir können uns auf Norwegen ohne jede Einschränkung verlassen", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf der norwegischen Insel Andoya. "Wir beziehen heute fast 50 Prozent unseres Erdgases und knapp 20 Prozent unseres Öls aus Norwegen."

Das Land sei damit Deutschlands wichtigster Energielieferant. "In diesen Tagen, in denen der Krieg im Iran die Preise in die Höhe treibt, ist es eben besonders wichtig, dass wir unsere Partnerschaft stärken und eine sichere Versorgung aus Norwegen haben", sagte Merz. Er sei dafür sehr dankbar. Der Kanzler wies daneben auch auf internationale Verabredungen hin, Ölreserven freizugeben. "Das wird helfen, die Energiepreise einigermaßen zu dämpfen."/sam/DP/men

