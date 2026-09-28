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28.09.2026 17:56:38

Merz: Deutschland braucht eigene Stahlerzeugung

DILLINGEN (dpa-AFX) - Deutschland braucht nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz auch künftig eine eigene Stahlindustrie. "Wenn wir Industrieland bleiben wollen - und wir müssen Industrieland bleiben, um den Wohlstand unseres Landes zu erhalten - dann brauchen wir in Deutschland eigene Stahlerzeugung", sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch der Dillinger Hütte im saarländischen Dillingen.

Merz machte sich ein Bild vom Umbau der Saar-Stahlindustrie zur Herstellung von klimafreundlicherem grünem Stahl. Dieser Stahl soll nicht mehr mit Hilfe von Kohle, sondern mit Wasserstoff produziert werden. Für die Transformation werden fast fünf Milliarden Euro investiert.

"Wir können diese Grundstoffindustrien klimafreundlich modernisieren und wir können sie so auch wettbewerbsfähig halten", sagte Merz. Auch künftig könne wettbewerbsfähiger Stahl "in Deutschland und vor allem hier im Saarland" hergestellt werden. "Das macht Mut für Deutschland."

Merz: Transformation unserer Wirtschaft findet heute statt

Die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit kritischen Rohstoffen sei "eine Schlüsselfrage für unsere industrielle und technologische Souveränität". Deutschland brauche Souveränität nicht nur in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern "der Versorgung mit Rohstoffen und mit industriellen Kompetenzen".

Merz lobte, dass sich die Stahl-Holding Saar (SHS) an dem deutschen Start-up "Y-SIC" beteiligt. Diese Firma hat ein patentiertes Verfahren für die Produktion von hochreinem Siliziumkarbid (3C-SIC) entwickelt. Dieser Stoff wird vor allem von der Halbleiterindustrie benötigt und soll schon im nächsten Jahr in Dillingen produziert werden.

Dies sei "ein weiterer Beleg für eine Erkenntnis, die uns allen Mut machen sollte: Die Transformation unserer Wirtschaft findet heute statt, während viele noch überlegen oder gar zweifeln, ob sie überhaupt gelingen kann", sagt Merz./rtt/DP/jha

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