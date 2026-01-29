Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
29.01.2026 09:50:38
Merz: Deutschland braucht mehr technologische Souveränität
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung möchte Deutschland aus der technologischen Abhängigkeit herausführen. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Regierungserklärung im Bundestag. Notwendig seien "Maßnahmen zur Reduzierung von Abhängigkeiten, Abhängigkeiten, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten allzu leichtsinnig eingegangen sind, Maßnahmen für mehr Souveränität, gerade auch technologische Souveränität".
Politiker und Fachleute diskutieren seit einiger Zeit über die Frage, was wäre, wenn die US-Regierung Europa den Zugang zu amerikanischer Technologie kappen würde. Im Fokus stehen dabei unter anderem IT-Infrastruktur, Software und Dienstleistungen./abc/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:59
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Paris: CAC 40 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)