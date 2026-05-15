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15.05.2026 12:39:38
Merz: Deutschland soll bei CO2-Speicherung führend werden
WÜRZBURG (dpa-AFX) - Deutschland soll nach den Worten von Kanzler Friedrich Merz Weltmarktführer werden bei Technologien zur CO2-Abscheidung und Speicherung. "Ich möchte, dass wir in diesen Technologien in Deutschland auf der Welt führend sind", sagte der CDU-Chef auf dem Deutschen Katholikentag in Würzburg. "Das hat zwei Effekte: Erstens, wir tun wirklich was für den Klimaschutz, und zweitens, wir entwickeln eine Technologie, mit der unsere Unternehmen sogar Geld verdienen können."
Die schwarz-rote Koalition hatte im vergangenen Jahr den Weg freigemacht für die unterirdische Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid. Damit sollen Industrie-Emissionen, die als kaum vermeidbar gelten, vor allem unter dem Meeresboden gespeichert werden. Umweltverbände kritisieren das.
Merz gegen zu viele Verbote
Merz betonte die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Technologien, die dem Klima nutzen sollen, auch um Rückhalt für den Klimaschutz zu sichern. "Wenn wir alles Mögliche verbieten, werden wir erstens die Mehrheit verlieren und zweitens das Ziel nicht erreichen." Zugleich versprach der Kanzler: "Wir werden auch die Ziele und wir werden die Jahreszahlen nicht verändern."
Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gespeichert werden können./aro/DP/jha
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