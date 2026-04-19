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19.04.2026 17:10:38
Merz empfängt Lula auf Schloss Herrenhausen
HANNOVER (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist zum Auftakt seines zweitägigen Deutschlandbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit militärischen Ehren am Schloss Herrenhausen in Hannover empfangen worden. Nach einem Gespräch unter vier Augen wollen die beiden am Abend gemeinsam die Hannover Messe eröffnen. Brasilien ist Partnerland der größten Industrieschau der Welt.
Am zweiten Besuchstag schließen sich nach einem gemeinsamen Messerundgang deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen mit insgesamt 15 Ministern auf dem Schloss an. Wirtschaftliche Themen wie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten werden im Mittelpunkt stehen. Es dürfte aber auch um das Agieren von US-Präsident Donald Trump im Nahen Osten und in Lateinamerika gehen./mfi/DP/he
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