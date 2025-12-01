|
Merz erwartet Renten-Abstimmung am Freitag
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet an diesem Freitag die entscheidende Bundestagsabstimmung über die geplante Rentenreform. Das sagte der CDU-Chef am Rande von deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin./bw/DP/nas
