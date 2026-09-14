14.09.2026 14:29:38

Merz: Europäische Sicherheit wichtiger als Kanzlerdebatte

ROVANIEMI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat davor gewarnt, europäische Sicherheitsfragen durch die Debatte über seine Person überschatten zu lassen. Er verstehe die innenpolitische Debatte in Deutschland, sagte der CDU-Politiker beim Arktis-Gipfel mit europäischen Verbündeten im finnischen Rovaniemi.

Deutschland sei aber so eng mit dem Schicksal des europäischen Kontinents verbunden, dass man die äußere Sicherheit nicht von der Debatte zu Hause trennen könne. "Deshalb versuche ich meine Freunde, meine politische Partei, die Fraktion davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, viel wichtiger als einige der innenpolitischen Debatten, die wir haben", sagte Merz im Hinblick auf die Gefahr durch Russland.

Die Zeit der niedrigen Aufmerksamkeit für den hohen Norden sei vorbei, sagte Merz mit Bezug auf die europäischen Sicherheitsinteressen in der Arktis. Die Region sei ein geopolitischer Hotspot geworden. Russland baue seine Fähigkeiten aus und nutze seine Präsenz dort jeden Tag für hybride Aktivitäten, so der Kanzler weiter./cmy/DP/stw

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