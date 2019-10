Merz geht Merkel frontal an und stellt große Koalition in Frage

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Politiker Friedrich Merz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und die große Koalition frontal angegriffen. Im Interview mit dem ZDF machte Merz sie am Montagabend für die hohen Verluste der CDU bei der Thüringen-Wahl verantwortlich. Das gesamte Erscheinungsbild der Bundesregierung sei "grottenschlecht", sagte er dem ZDF. Seit Jahren lege sich die Untätigkeit und mangelnde Führung der Kanzlerin wie ein "Nebelteppich" über das Land.

"Wir sind in einer ganz schwierigen Situation", so Merz. "Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode", sagte er. "Das geht einfach nicht." Dafür seien die Herausforderungen viel zu groß. Mit Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hielt er sich allerdings zurück.

Der Unions-Vizefraktionschef Carsten Linnemann stellte am Dienstag ebenfalls klar, dass die Unruhe in der Union groß sei. Einen Tag, nachdem der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, auf der Vorstandssitzung der CDU die Führungsfrage gestellt hatte, bezeichnete er die Machtfrage in der Union als "Elefant im Raum".

"Ich bin Herrn Kuban dankbar, weil da steht ein Elefant im Raum. Jeder spricht es hinter vorgehaltener Hand an, aber keiner traut sich diese Frage einmal offen zu stellen", sagte Linnemann im Deutschlandfunkt. Kuban habe die Frage gestellt, wie die CDU weiter machen werde. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer habe in der Sitzung ihren Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erneuert, aber gleichzeitig gesagt, es gebe keinen Automatismus zwischen Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur.

"Jetzt gibt es nochmals diese Klarheit. Das stand ja im Raum. Deshalb bin ich froh, dass Herr Kuban diese Frage gestellt hat", sagte Linnemann. "Aber ich wäre jetzt dafür, mich mit der großen Koalition zu beschäftigen, da stehen viele Fragen an."

Er sei dagegen, die Frage der Kanzlerkandidatur bereits Ende November auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig zu klären, da der Zeitraum bis zur nächsten regulären Bundestagswahl 2021 zu lang sei.

Allerdings deutete er an, dass die Zukunft der großen Koalition kein Selbstläufer sei. "Eine andere Möglichkeit ist die, dass es jetzt kurzfristiger eine Wahl gibt, dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Dann muss man das kurzfristig entscheiden", sagte Linnemann mit Verweis auf die Kanzlerkandidatur. Für den Fall müsse man dann wahrscheinlich einen Zusatzparteitag einberufen.

