02.07.2026 20:04:38

Merz hofft auf mehr als ein Prozent Wachstum 2027

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft, dass die Konjunktur auch durch die schwarz-roten Reformen wieder Fahrt aufnimmt und das Wachstum im kommenden Jahr mehr als ein Prozent beträgt. "Ich möchte raus aus dieser Schwäche unserer Volkswirtschaft", sagte der CDU-Vorsitzende in einem ARD-"Brennpunkt" am Abend. "Wir müssen das Potenzialwachstum erhöhen. Und ich möchte gerne, dass wir im nächsten Jahr wieder die eins davorstehen haben".

Für dieses Jahr rechnete die Bundesregierung in ihrer im April veröffentlichten Frühjahrsprojektion mit einem Wachstum um 0,5 Prozent - für 2027 wurde demnach ein Plus um 0,9 Prozent erwartet. Die Mindestzielmarke von Merz für das kommende Jahr liegt also nur 0,1 Prozentpunkte über der geltenden Prognose. 2025 hatte Deutschland nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent verbucht, nachdem die Wirtschaft in den zwei Jahre davor geschrumpft war.

Merz hob den geplanten umfassenden Bürokratierückbau und umfassende Änderungen des Datenschutzrechts hervor. "Das wird erhebliche Auswirkungen haben positiv für die Wirtschaft", sagte Merz./shy/DP/he

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