Merz: 'Ich kann keine gute Laune verordnen'

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz wirbt angesichts schlechter Umfragewerte für die schwarz-rote Koalition um Unterstützung für weitere Reformvorhaben. "Ich kann als Bundeskanzler keine gute Laune verordnen", sagte der CDU-Chef in der Sendung RTL Aktuell Spezial von Moderatorin Pinar Atalay. "Aber ich kann sagen, dass es Grund zur Zuversicht gibt und dass es Grund zum Optimismus gibt." Erste Zeichen der Wirtschaft zeigten wieder in die richtige Richtung.

Merz sagte, in der Koalition müsse man Kompromisse machen. "Es geht auch langsamer, als ich gedacht habe." Angesprochen auf niedrige Beliebtheitswerte im Vergleich zu seinem SPD-Amtsvorgänger sagte der Kanzler: "Olaf Scholz hatte eine Regierung, die ihm nicht mehr gefolgt ist, und diese Regierung ist gescheitert." Er wolle versuchen, mit der von ihm geführten Regierung das Gegenteil zu beweisen. "Ich versuche, meine Regierung zusammenzuhalten, damit wir das Beste für dieses Land miteinander erreichen."/bk/sam/DP/he