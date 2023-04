Merz: Im Heizungsbereich geht "praktisch alles schief"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Friedrich Merz hat der Bundesregierung in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ein klimapolitisches Versagen in der Heizungspolitik vorgeworfen. "Da geht zurzeit bei dieser Bundesregierung in diesem Bereich praktisch alles schief", sagte Merz auf einem Zukunftskongress seiner Partei. "Es geht alles schief, was wir eigentlich für den Klimaschutz in Deutschland bräuchten."

Der Unions-Fraktionsvorsitzende sprach sich dafür aus, anstelle von Verboten auf das Ende 2022 in der EU beschlossene Emissionshandelssystem ETS-2 zu setzen, mit dem Mitte des Jahrzehnts erst für den privaten Wohnungsbereich und dann für den Verkehrssektor eine CO2-Bepreisung eingeführt werde, die dann "Stück für Stück höher" gehe. "Wenn wir das wirken lassen würden, und wenn wir gleichzeitig sagen, wir halten die Förderung aufrecht für alle diejenigen, die früher austauschen wollen, dann hätten wir einen viel längeren Übergang in eine richtige, vernünftige Planung... als jetzt diese Verwerfungen im Markt", betonte er.

Man hätte ein vernünftiges Instrument, bräuchte nicht die privaten Haushalte in diesem Umfang zu unterstützen, "und wir hätten die Unternehmen noch hierbehalten, die sich sukzessive auf diesen neuen Markt aus eigener Kraft hätten einstellen können". Auch den geplanten Verkauf der Klimatechniksparte des hessischen Heizungsbauers Viessmann an das US-Unternehmen Carrier Global stellte Merz in diesen Zusammenhang. "Die brauchen diese Hilfe aus Amerika, weil plötzlich eine solche Marktverwerfung entsteht, weil der Staat sagt, ihr dürft das einfach nicht mehr machen", sagte er. "Die können nicht mehr mithalten mit den Stückzahlen, die sie brauchen."

