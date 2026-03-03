|
03.03.2026 18:32:38
Merz: Iran-Krieg schadet unserer Wirtschaft
WASHINGTON (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) setzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf ein rasches Ende der Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Natürlich schadeten die steigenden Benzin- und "unseren Wirtschaften", sagte Merz auf eine entsprechende Reporterfrage bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington.
"Deshalb hoffen wir alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird", fügte Merz hinzu. Er hoffe, dass die israelische und die US-Armee das Richtige machten, damit eine neue Regierung Frieden und Freiheit wiederherstellen könne./bk/DP/jha
