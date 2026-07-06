Merz: Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt Kanada mit dem Kauf deutscher U-Boote ein "starkes Zeichen" der strategischen Zusammenarbeit. "Premierminister Mark Carney hat soeben verkündet, dass sich Kanada für die Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote der 212CD-Klasse entschieden hat", teilte Merz mit. "Vor dem morgen beginnenden Nato-Gipfel setzt die kanadische Regierung damit ein starkes Zeichen der transatlantischen und europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie."

Der Kieler Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) soll bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Carney zuvor in Halifax mitgeteilt hatte. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte./cn/DP/he