TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|
06.07.2026 23:16:38
Merz: Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen'
BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt Kanada mit dem Kauf deutscher U-Boote ein "starkes Zeichen" der strategischen Zusammenarbeit. "Premierminister Mark Carney hat soeben verkündet, dass sich Kanada für die Beschaffung deutsch-norwegischer U-Boote der 212CD-Klasse entschieden hat", teilte Merz mit. "Vor dem morgen beginnenden Nato-Gipfel setzt die kanadische Regierung damit ein starkes Zeichen der transatlantischen und europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie."
Der Kieler Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) soll bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Carney zuvor in Halifax mitgeteilt hatte. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte./cn/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
23:16
|Merz: Kanadas U-Boot-Entscheidung ist 'starkes Zeichen' (dpa-AFX)
|
22:38
|Pistorius begrüßt kanadische U-Boot-Entscheidung (dpa-AFX)
|
22:29
|ROUNDUP: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote bei deutscher Werft TKMS (dpa-AFX)
|
22:24
|Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote bei deutscher Werft TKMS (dpa-AFX)
|
18:00
|ROUNDUP/Europa an Trump vor Nato-Gipfel: Wir liefern (dpa-AFX)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
15:04
|ROUNDUP: Merz hofft auf 'Geist von Ankara' (dpa-AFX)