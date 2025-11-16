|
16.11.2025 17:38:38
Merz: Keine Klimapolitik gegen die Industrie
RUST (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht den Ausbau des Klimaschutzes nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. "Wir machen in dieser Bundesregierung Deutschland keine Klimapolitik mehr gegen die Industrie. Wir machen sie mit der Industrie", sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. Von der Industrie seien Innovationen zu erwarten, "die uns in der Umweltpolitik wieder an die Spitze der ganzen Welt" bringen. "Das ist der Wechsel, den wir vollzogen haben."
Merz hatte vor einer Woche einen Klimagipfel in Brasilien besucht und dort eine "globale Kraftanstrengung" im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert./dna/DP/he
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
