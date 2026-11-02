SpaceX Aktie

SpaceX ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 15:22:42

Merz: KI muss sich an menschlichen Werten orientieren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Digitalgipfel der Bundesregierung gefordert, dass die Entwicklung Künstlicher Intelligenz sich konsequent an menschlichen Werten orientieren muss. Angesichts der rasanten technologischen Fortschritte betonte Merz, dass der Mensch und seine Würde im Zentrum der politischen Bemühungen bleiben müssten.

Merz räumte ein, dass die hohe Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung die Politik vor enorme Herausforderungen stelle. Während Institutionen oft behäbig wirkten, sei dies kein Zeichen von Handlungsunfähigkeit, sondern Ausdruck eines bewussten Prozesses, bei dem menschliche Bedürfnisse und gesellschaftliche Grundkonstanten den Takt vorgäben. "Der Takt unserer Institutionen ist auch deshalb der Takt des menschlichen Lebens", so der Kanzler.

"Gestaltung der KI: sicher, souverän, wettbewerbsfähig"

Unter dem Motto des Gipfeltreffens - "Shaping AI: safe, sovereign, competitive" - forderte Merz eine stärkere digitale Souveränität für Deutschland und Europa. Er kündigte eine Doppelstrategie an: Kurzfristig solle die Entwicklung industriell nutzbarer KI-Modelle gefördert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Parallel dazu werde die Forschung an KI-Modellen der Zukunft, etwa im Bereich der physischen KI, vorangetrieben. Ziel sei es, technologische Abhängigkeiten zu reduzieren, ohne dabei in Autarkie zu verfallen.

Dabei setzt Merz auf internationale Kooperation, etwa mit Frankreich und Kanada, um Wissen zu teilen und Lieferketten zu diversifizieren. Er verwies zudem auf das enorme wirtschaftliche Potenzial für den Standort Deutschland, insbesondere im Maschinenbau und der Elektronikindustrie. Die KI-Task Force der Bundesregierung habe zudem ihren ersten Bericht vorgelegt, der als Grundlage für das Zielbild einer "KI-Nation 2030" dienen soll.

Anlehnung an Papst Leo XIV

In seiner Rede unterstrich Merz die gesellschaftliche Dimension der Debatte. In Anlehnung an ein Zitat von Papst Leo XIV. warnte er davor, KI-Systemen unkritisch zu viel Verantwortung zu übertragen. Es sei eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Regeln für den digitalen Wandel selbst zu setzen und die technologischen Grundlagen der Freiheit zu sichern./chd/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 126,04 3,87% SpaceX

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen