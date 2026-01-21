21.01.2026 18:16:38

Merz kommt am Aschermittwoch nach Rheinland-Pfalz

MAINZ/APOLDA (dpa-AFX) - Nach der wetterbedingt abgesagten Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Mainz steht ein neuer Termin für einen Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Rheinland-Pfalz fest. Er wird am 18. Februar zum politischen Aschermittwoch nach Trier kommen.

Eigentlich hatte Merz den Aschermittwoch im thüringischen Apolda geplant, doch seine Teilnahme dort sagte er ab, wie der Generalsekretär der CDU Thüringen, Niklas Waßmann, auf Anfrage mitteilte. Die Thüringer CDU habe Verständnis für die Entscheidung des Kanzlers. Nach Apolda soll nach dpa-Informationen statt Merz Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) kommen.

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen, die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991. Dass Merz den Termin in Trier in seinem vollen Kalender möglich gemacht habe, sei alles andere als selbstverständlich, sagte Schnieder. "Es ist ein starkes Zeichen der Unterstützung und seiner engen Verbundenheit mit der CDU Rheinland-Pfalz." Er freue sich auf den Termin./htz/DP/mis

