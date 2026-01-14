Merz kritisiert Umgang mit Bas auf Arbeitgebertag

HALLE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Reaktionen auf dem Arbeitgebertag im November während einer Rede von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert. Merz sagte beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle, Bas bedauere heute Äußerungen, die sie auf dem Arbeitgebertag getan habe.

"Ich füge allerdings hinzu: Ein Mitglied der Bundesregierung auf einem Arbeitgebertag auszubuhen oder zu pfeifen, wenn sie spricht, ist kein Umgangsstil, den ich für richtig halte. Wir sollten vernünftig miteinander reden. Wir sollten unterschiedliche Auffassungen auch aushalten miteinander und wir sollten gemeinsam darum bemüht sein, Lösungen zu finden", so der CDU-Chef.

Bei dem Auftritt von Bas auf dem Arbeitgebertag hatte es wegen ihrer Aussagen unter anderem zur Sozialpartnerschaft Protestrufe und Pfiffe gegeben. Wenig später hatte Bas auf dem Juso-Kongress von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle. Diese Aussagen waren auch von Unionspolitikern kritisiert worden./ija/DP/nas