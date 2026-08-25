25.08.2026 11:10:38

Merz kündigt Konsequenzen aus Hitzewelle an

NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will konkrete Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers ziehen. Bei der Kabinettsklausur in Neuhardenberg würden die zuständigen Minister am Mittwoch zunächst ihre Einschätzung zur aktuellen Lage abgeben, sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) zum Auftakt der Tagung. "Wir werden dann daraus auch die Schlussfolgerungen ziehen für die nächsten Kabinettssitzungen mit konkreten Entscheidungen."

Merz hatte sich am Samstag selbst ein Bild von den Waldbrandschäden in der Eifel gemacht. "Trockenheit, Hitze, Waldbrände und Ernteausfälle führen uns vor Augen, dass konkreter Handlungsbedarf besteht", sagte der Kanzler. Es gebe kaum einen Lebensbereich, der nicht betroffen sei. "Für die Bundesregierung ist deshalb klar: Wir müssen den Klimawandel weiter eindämmen und zugleich unser Land besser an die Folgen des Klimawandels anpassen."

Die SPD-Ministerinnen und -Minister haben sich vor der Kabinettsklausur für eine Grundgesetzänderung ausgesprochen, um den Kampf gegen den Klimawandel zu stärken. In der Union sind sie damit auf Skepsis und Ablehnung gestoßen. Für eine Verfassungsänderung bräuchte die schwarz-rote Koalition im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit und damit neben den Stimmen der Grünen auch welche aus der Linken oder der AfD. Mit beiden letzteren Parteien lehnt die Union aber eine Zusammenarbeit ab./mfi/DP/stw

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