07.05.2026 18:22:38

Merz lobt Arbeit des Digitalministeriums

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Arbeit des vor einem Jahr gegründeten Ministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung gewürdigt. "Ihre Arbeit ist wirklich entscheidend für Deutschland", sagte er bei einem Besuch des Ministeriums an die Mitarbeiter gerichtet. Merz ließ sich im Beisein von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) Projekte zeigen, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen, wie die geplante Deutschland-App und die digitale Brieftasche (Wallet).

Neues Ministerium und Polit-Neuling

Wildbergers Ministerium wurde mit Antritt der schwarz-roten Regierung im vergangenen Mai neu aufgebaut. Merz hatte den früheren Chef des MediaMarktSaturn-Mutterkonzerns Ceconomy in sein Kabinett geholt und ihm die Aufgabe aufgetragen, Verwaltungsprozesse in Deutschland zu vereinfachen, zu beschleunigen, zu digitalisieren und Bürokratie abzubauen - im komplexen System der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen ein Megaprojekt.

So hatte das Kabinett im Herbst unter anderem einen Modernisierungsplan mit 80 Maßnahmen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung beschlossen. Dazu zählen etwa ein zentrales Online-Angebot für die digitale Kfz-Zulassung oder Schulungen und KI-Tools für Mitarbeiter in Ministerien, die Gesetzestexte erarbeiten, so dass praxistauglicheres und bürokratieärmeres Recht entsteht.

Merz: Experiment gelungen

Das Ministerium zu schaffen, sei vielleicht eine der wichtigsten Zukunftsentscheidungen der Bundesregierung für das Land gewesen, sagte Merz. Er bedankte sich bei Wildberger für den Seitenwechsel in die Politik. "Dieses Experiment ist gelungen", sagte er. "Ohne Dich wäre es ärmer in dieser Bundesregierung."/jr/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen