Merz lobt Linnemann als standhaften Politiker

PADERBORN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den designierten neuen Bundesgesundheitsminister in dessen Wahlkreis mit viel Lob bedacht. Carsten Linnemann werde als leidenschaftlicher Sozialpolitiker am nächstem Mittwoch die Verantwortung übernehmen. "Sie haben dann einen Paderborner im Kabinett", sagte Merz beim traditionellen Libori-Mahl vor Unternehmern in Paderborn. "Und zwar einen, der tief in den Themen steht. Und der immer wieder bewiesen hat, dass er im Gegenwind stehen bleibt. Solche Leute brauchen wir", sagte Merz. Er hatte am Freitag erklärt, dass er Linnemann zum Bundesgesundheitsminister machen werde. Die bisherige Ressortchefin Nina Warken wird Kanzleramtschefin./lic/DP/zb