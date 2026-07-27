|
27.07.2026 05:42:38
Merz lobt Linnemann als standhaften Politiker
PADERBORN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den designierten neuen Bundesgesundheitsminister in dessen Wahlkreis mit viel Lob bedacht. Carsten Linnemann werde als leidenschaftlicher Sozialpolitiker am nächstem Mittwoch die Verantwortung übernehmen. "Sie haben dann einen Paderborner im Kabinett", sagte Merz beim traditionellen Libori-Mahl vor Unternehmern in Paderborn. "Und zwar einen, der tief in den Themen steht. Und der immer wieder bewiesen hat, dass er im Gegenwind stehen bleibt. Solche Leute brauchen wir", sagte Merz. Er hatte am Freitag erklärt, dass er Linnemann zum Bundesgesundheitsminister machen werde. Die bisherige Ressortchefin Nina Warken wird Kanzleramtschefin./lic/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.