30.04.2026 15:56:38

Merz: 'Lokalzeitungen sind und bleiben wichtig'

SALZWEDEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei einer Veranstaltung mit Leserinnen und Lesern die Bedeutung von Lokaljournalismus betont. "Lokalzeitungen sind und bleiben wichtig", sagte er im sachsen-anhaltischen Salzwedel. Es sei die Zeitung, die noch bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern am Küchen-, Wohnzimmer- und Esstisch liege. "Bei mir zu Hause auch."

Auf die Frage, ob die Bundesregierung den Verlagen unter die Arme greifen werde, etwa mit einer Digitalabgabe oder Zustellförderung, zeigte sich der Bundeskanzler zurückhaltend. "Alles, was wir diskutieren, um zu helfen, kann nicht die Selbstbehauptung im Markt ersetzen", sagte Merz. "Und am Ende des Tages entscheiden die Kundinnen und Kunden, entscheiden die Leserinnen und Leser, welches Medium sie lesen wollen, was sie gerne sehen, was sie hören wollen, was sie lesen wollen."

Der Bundeskanzler stellte sich den Fragen der Leserinnen und Leser in Salzwedel anlässlich des "Tages des Lokaljournalismus". Die Brancheninitiative, bei der Medienhäuser und Organisationen auf die Bedeutung lokaler Berichterstattung aufmerksam machen, findet am 5. Mai statt./svv/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:07 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen