Merz: Mercosur-Abkommen Signal der Handlungsfähigkeit
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Zustimmung der EU für eine Unterzeichnung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten begrüßt. Dies sei "ein Meilenstein in der europäischen Handelspolitik und ein wichtiges Signal unserer strategischen Souveränität und Handlungsfähigkeit", erklärte der CDU-Politiker. "Mit dem Abkommen stärken wir unsere Wirtschaft und die Handelsbeziehungen mit unseren Partnern in Südamerika - das ist gut für Deutschland und für Europa."
Der Kanzler fügte hinzu, dass 25 Jahre Verhandlungen aber zu lang gewesen seien. "Jetzt kommt es darauf an, die nächsten Freihandelsabkommen zügig abzuschließen." In Brüssel hatten ausreichend Vertreter der 27 EU-Länder einer Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zugestimmt. Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wird laut EU-Kommission die weltweit größte dieser Art sein./sam/DP/nas
