|
13.10.2025 08:39:39
Merz nach Ägypten aufgebrochen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist von Berlin nach Ägypten aufgebrochen, um dort zusammen mit knapp 20 anderen Staats- und Regierungschefs an einer Gaza-Friedenszeremonie teilzunehmen. Der Kanzler wird am frühen Nachmittag im Badeort Scharm el Scheich erwartet, wo feierlich eine Erklärung zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump über eine Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg unterzeichnet werden soll. Deutschland hat zugesagt, die Umsetzung des Friedensplans zu unterstützen und am Wiederaufbau im Gazastreifen maßgeblich mitzuwirken.
In Scharm el Scheich werden 19 Länder größtenteils auf Ebene der Staats- und Regierungschefs vertreten sein, darunter US-Präsident Donald Trump. Außerdem sind EU-Ratspräsident António Costa und UN-Generalsekretär António Guterres dabei.
Die Erklärung zum US-Friedensplan wird von Trump, dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, unterzeichnet. Die Kriegsparteien - Israel und die islamistische Hamas - sind nicht dabei. Nach der Zeremonie wird al-Sisi ein kurzes Grußwort halten und Trump eine längere Rede. Merz fliegt schon am Abend wieder nach Berlin zurück./mfi/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX könnte etwas fester starten -- DAX vorbörslich etwas höher -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnten die Entspannungssignale im Zollstreit für leichte Gewinne sorgen. Überschaubare Erholungstendenzen werden auch am deutschen Aktienmarkt erwartet. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.