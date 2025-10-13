13.10.2025 08:39:39

Merz nach Ägypten aufgebrochen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ist von Berlin nach Ägypten aufgebrochen, um dort zusammen mit knapp 20 anderen Staats- und Regierungschefs an einer Gaza-Friedenszeremonie teilzunehmen. Der Kanzler wird am frühen Nachmittag im Badeort Scharm el Scheich erwartet, wo feierlich eine Erklärung zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump über eine Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg unterzeichnet werden soll. Deutschland hat zugesagt, die Umsetzung des Friedensplans zu unterstützen und am Wiederaufbau im Gazastreifen maßgeblich mitzuwirken.

In Scharm el Scheich werden 19 Länder größtenteils auf Ebene der Staats- und Regierungschefs vertreten sein, darunter US-Präsident Donald Trump. Außerdem sind EU-Ratspräsident António Costa und UN-Generalsekretär António Guterres dabei.

Die Erklärung zum US-Friedensplan wird von Trump, dem ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, unterzeichnet. Die Kriegsparteien - Israel und die islamistische Hamas - sind nicht dabei. Nach der Zeremonie wird al-Sisi ein kurzes Grußwort halten und Trump eine längere Rede. Merz fliegt schon am Abend wieder nach Berlin zurück./mfi/DP/stw

