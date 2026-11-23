BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die im Jahr 2008 nicht erfolgte Aufnahme der Ukraine in die Nato als Fehler bezeichnet. Merz äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin auf die Frage, ob er die Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teile, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu reden.

Merz sagte, es sei aus der Rückschau ein Fehler gewesen, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen. "Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen", sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Debatte um Nato-Beitritt

Ende 2024 hatte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Ukraine-Politik verteidigt. Das gilt insbesondere für ihre Weigerung, der Ukraine schon beim Nato-Gipfel in Bukarest 2008 den Weg in das westliche Militärbündnis durch einen "Aktionsplan für die Mitgliedschaft" zu ebnen. "Ich komme auch nach eingehender Prüfung dazu, dass es auf jeden Fall richtig war und gute Gründe gab", sagte Merkel im Podcast "Politik mit Anne Will". Sie habe es richtig gefunden, so vorzugehen, wie sie vorgegangen sei. Merkel hatte darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung seinerzeit gegen einen Nato-Beitritt gewesen sei.

Frankreichs Präsident Macron machte vor kurzem deutlich, er wolle über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen", sagte Macron nach einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin.

Sicherheitsgarantien

Merz nannte die französische Position "sachlogisch". Sie entspreche den Sicherheitsgarantien, die die Ukraine brauche und die man ihr nach dem Ende des Krieges geben wolle. Die Sicherheitsgarantien sollten "Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien" sein. Artikel 5 besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein oder mehrere Bündnismitglieder als Angriff auf alle gilt.

Diese Sicherheitsgarantien kämen einem Nato-Beitritt "sehr nahe", sagte Merz. "Ich kann mir ehrlich gesagt die Zukunft der Ukraine nicht vorstellen ohne solche Sicherheitsgarantien, die sie dringend braucht. Und es sind Sicherheitsgarantien nicht alleine für die Ukraine, sondern es sind Sicherheitsgarantien für uns alle."/hoe/DP/mis