29.04.2026 12:28:38

Merz: Persönliches Verhältnis mit Trump unverändert gut

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht keine Beeinträchtigung seiner Beziehung zu US-Präsident Donald Trump. "Das persönliche Verhältnis zwischen dem amerikanischen Präsidenten und mir ist - jedenfalls aus meiner Sicht - unverändert gut", sagte Merz in Berlin. "Wir sind nach wie vor in guten Gesprächen miteinander."

Trump hatte zuvor Merz wegen dessen Kritik am US-Angriff auf den Iran verbal angegriffen. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump mit Blick auf den Kanzler auf seiner Plattform Truth Social. Es sei kein Wunder, "dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!".

Merz, der nicht direkt auf diese Äußerungen Trumps angesprochen wurde, erläuterte nochmals seine Haltung. Er habe "von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde". Dies habe er zum Ausdruck gebracht.

"Wir leiden erheblich in Deutschland und in Europa unter den Folgen etwa der Schließung der Straße von Hormus", sagte Merz. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die Energieversorgung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. "Und insofern dränge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird."/sk/DP/zb

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