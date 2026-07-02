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02.07.2026 09:28:38
Merz: Reformen sollen 'Deutschland wieder flott kriegen'
BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Beschlüsse des Koalitionsausschusses ausdrücklich gelobt. "Wir sorgen für die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Unternehmen, indem wir die Steuern senken und die Bürokratie zurückbauen. Wir haben jetzt das erste Reformjahr hinter uns. Von Beginn an haben wir uns eine Agenda gesetzt, die nur einem Ziel dient: Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen. Jetzt ist klar, dass das möglich ist", sagte Merz in Berlin. Die Koalition habe sich als Regierung der Erneuerung auf den Weg gemacht. Merz lobte ausdrücklich die vereinbarten Steuerentlastungen für geringe und mittlere Einkommen. Mit den Reformen zeige die "die politische Mitte, hier und heute", dass sie die Kraft habe, das Land zu gestalten und zu modernisieren./had/DP/zb
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