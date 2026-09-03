Merz reist erneut zum Wahlkampf nach Sachsen-Anhalt

LEUNA (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut für einen Wahlkampftermin nach Sachsen-Anhalt. In dem Chemiewerk InfraLeuna in Leuna nimmt er am Donnerstag (17.05 Uhr) an einem Rundgang und einer Diskussion mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze teil. Auch Unternehmensvertreter sowie CDU-Landes- und Kommunalpolitiker werden zu dem Termin erwartet. Im Anschluss (17.45 Uhr) soll es ein Pressestatement geben.

Merz war am Montag in den Wahlkampf in Ostdeutschland eingestiegen und hatte in Quedlinburg im Harz vor den Folgen einer möglichen AfD-Regierung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gewarnt. Zuvor hatte er Mecklenburg-Vorpommern besucht und war in Kühlungsborn an der Ostseeküste von Passanten ausgepfiffen und beschimpft worden. Ein eigentlich geplantes Statement vor den Kameras wurde abgesagt.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD deutlich vor der CDU./gge/DP/jha