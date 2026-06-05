05.06.2026 05:49:38

Merz reist zu EU-Westbalkan-Gipfel nach Montenegro

TIVAT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist an diesem Freitag zum EU-Westbalkan-Gipfel nach Montenegro. In der kleinen Stadt Tivat an der Adria-Küste treffen sich Staats- und Regierungschef aus der Europäischen Union und sechs Balkan-Staaten, die in die EU aufgenommen werden wollen. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien warten zum größten Teil seit vielen Jahren auf eine Aufnahme in den Staatenverbund.

Deutschland und Frankreich wollen bei dem Gipfeltreffen eine neue Initiative für eine Beschleunigung des Aufnahmeprozesses starten. In einem gemeinsamen Positionspapier sprechen sich die beiden Länder für erste Integrationsschritte schon vor einer Vollmitgliedschaft aus, um Anreize für Reformen zu schaffen. Die Erfüllung gewisser Aufnahmekriterien soll etwa mit einem privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt oder der Entsendung von Beobachtern in EU-Institutionen belohnt werden. Das soll auch für das kleine Moldau gelten, das an die Ukraine grenzt.

Für die Ukraine selbst hatte Merz vor zwei Wochen zunächst eine "assoziierte Mitgliedschaft" vorgeschlagen, also eine Art "EU-Mitgliedschaft light". Das von Russland angegriffene Land lehnt ein solches Vorgehen ab und dringt auf eine schnelle Vollmitgliedschaft. Merz' Ukraine-Initiative ist separat von dem deutsch-französischen Westbalkan-Vorstoß zu betrachten, schließt aber daran an./mfi/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:05 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen