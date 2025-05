Merz reist zu nordischem Gipfel nach Finnland

TURKU (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Montag nach Finnland, um dort am Gipfeltreffen der nordischen Staaten teilzunehmen. Dabei soll es vor allem um die Verteidigung des Nato-Bündnisgebiets angesichts der wachsenden Bedrohung aus Russland und die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Merz wird an einem Abendessen (18.00 Uhr) mit den Regierungschefs der nordischen Länder und Regionen auf einer mittelalterlichen Burg in der Küstenmetropole Turku im Südwesten Finnlands teilnehmen.

Finnland und Schweden sind nach der russischen Invasion in die Ukraine der Nato beigetreten. Besonders für Finnland hat sich die Bedrohungslage massiv verschärft. Das Land hat eine 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Vor wenigen Tagen hatte es Medienberichte über eine Aufrüstung der russischen Streitkräfte in Grenznähe gegeben.

Neben Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island nehmen auch die autonomen Regionen Grönland, Färöer (beide Dänemark) und Aland (Finnland) an dem Treffen teil. Die Debatte über die Grönland-Ansprüche von US-Präsident Donald Trump hat sich zuletzt zwar etwas abgekühlt. An dessen Absicht, die größte Insel der Erde aus Gründen der nationalen oder internationalen Sicherheit unter Kontrolle der USA bringen zu wollen, hat sich aber nichts geändert. Auch das könnte Thema bei dem Gipfel werden./mfi/DP/he