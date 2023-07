Merz relativiert Aussagen zur AfD - Auch keine Zusammenarbeit in Kommunen

Berlin (Reuters) - Nach scharfer Kritik aus den eigenen Reihen und der Ampel-Koalition rudert CDU-Chef Friedrich Merz beim Umgang mit der AfD zurück.

Die Beschlusslage der Union gelte. "Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben", twitterte Merz am Montag. Im ZDF-Sommerinterview hatte er am Sonntag angedeutet, eine Zusammenarbeit könne es in bestimmten Gemeinden geben. Die AfD bot der Union erneut eine Zusammenarbeit an.

CSU-Chef Markus Söder betonte, die Alternative für Deutschland (AfD) sei demokratiefeindlich, radikal und spalte die Gesellschaft. "Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher politischen Ebene." Er verwies aber auch auf eine Verantwortung der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund, die bisher kein nachhaltiges Konzept gegen die hohe Inflation zu bieten habe. "Der Ampel-Frust sitzt sehr, sehr tief", sagte Söder nach der Sitzung des CSU-Vorstands in München.

Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), hatte Merz bei RTL/ntv aufgefordert, seine Haltung schnell richtigzustellen. Es müsse eine klare Brandmauer nach rechts geben. "Das ist der richtige Weg, und den sollten wir auch nicht aufweichen."

Merz hatte im ZDF am Wochenende für einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene plädiert. "Es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung geben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen." Doch dieses Tabu einer Zusammenarbeit mit der AfD beziehe sich nur auf gesetzgebende Körperschaften - vom Europa-Parlament bis hin zu den Landtagen. Auf kommunaler Ebene sei die Situation anders: "Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann."

AFD: ZUSAMMENARBEIT IST UNUMGÄNGLICH

Merz wurden zuletzt gleich mehrfach Worte und Handlungen als Versuch ausgelegt, mehr am rechten Rand des politischen Spektrums zu fischen. So hatte er die CDU als Alternative für Deutschland mit Substanz bezeichnet und damit viele in seiner Partei irritiert. Außerdem tauschte er den Generalsekretär aus - der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann gilt als konservativer als sein Vorgänger Mario Czaja. Merz hatte 2018 angekündigt, die damals bei 15 Prozent liegende AfD halbieren zu wollen. Mittlerweile liegt sie in Umfragen teils deutlich über 20 Prozent.

Alice Weidel, die Co-Chefin der AfD und ihrer Bundestagsfraktion, hält eine Zusammenarbeit mit der CDU für unumgänglich. "Die CDU wird nicht umhinkommen, das unsinnige Kontaktverbot zur AfD aufzuheben", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Ihre Partei sei offen für eine Kooperation.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in Berlin, die Ampel müsse die Probleme der Bürger angehen und lösen. Er verwies auf Aussagen von Kanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker hatte zuletzt gesagt, die AfD werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden als 2021. Damals waren es 10,3 Prozent. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nannte die ursprünglichen Aussagen von Merz einen Tabubruch. Es gebe in allen Land- und Kreistagen Mehrheiten jenseits der AfD. "Die können genutzt werden", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

