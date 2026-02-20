20.02.2026 11:18:38

Merz ruft CDU zur Geschlossenheit auf

STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CDU zu gemeinsamer Unterstützung für die Regierungsarbeit aufgerufen. "Wenn wir geschlossen sind, dann können wir alles zusammen erreichen", sagte der CDU-Chef zu Beginn des Parteitags in Stuttgart. Dieses Signal solle von dem Kongress gegeben werden. Die CDU stehe in der Verantwortung und fühle sich ihr verpflichtet. "Gemeinsam wollen wir dieser Verantwortung gerecht werden."

Merz sagte: "Die Welt ordnet sich neu, Europa steht unter Druck, und Deutschland ist stärker gefragt als je zuvor." Als Partei, die wieder die Bundesregierung stelle, stehe sie vor großen Aufgaben. Der Kanzler nannte unter anderem wirtschaftliche Stärke und Sicherheit sowie den Sozialstaat tragfähig zu erhalten und die Gesellschaft wieder zusammenzubringen.

Wie groß ist die Zustimmung zu Merz?

Merz stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender - erstmals als Regierungschef. Angesichts des holprigen Starts der schwarz-roten Bundesregierung wird mit Spannung erwartet, wie groß die Zustimmung ausfällt. Bei seiner ersten Wiederwahl erhielt er 2024 nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen.

Als Ehrengast nahm die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel am Auftakt des zweitägigen Kongresses teil. Sie bekam bei ihrer Begrüßung durch Merz starken Applaus der Delegierten. Merkel kam erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag./sam/bk/mfi/poi/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen