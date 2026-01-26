Vestas Wind Systems A-S Aktie

Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

26.01.2026 17:34:39

Merz ruft Europäer bei Nordsee-Gipfel zum Zusammenhalt auf

HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Europäer angesichts zunehmender Bedrohungen zu einer stärkeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich aufgerufen. "Nicht weniger als unsere Art zu leben steht auf dem Spiel", sagte Merz beim Nordsee-Gipfel in Hamburg. "Wir können und müssen geeinter sein denn je." Das gelte für Wirtschafts-, Energie und Sicherheitsfragen. Sabotage, Cyberattacken und andere Angriffe nähmen zu, betonte Merz.

Beim Nordsee-Gipfel geht es in erster Linie um den Ausbau der Windkraft. Der Schutz wichtiger Energie-Infrastruktur ist aber ebenfalls Thema./hoe/DP/stk

06:52 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
